كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الاحتجاجات في مقاطعة بروجرد الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال العمال: "في الوضع الحالي، لم يتم دفع رواتبنا حتى الأن، نشعر بالقلق من الوضع الحالي وتكلفة المعيشة".
وتعيش إيران في ظروف هي الاصعب منذ فترة بسبب إنهيار الاقتصاد على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الاحتجاجات في مقاطعة بروجرد الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.