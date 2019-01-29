كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الاحتجاجات في مقاطعة بروجرد الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج العمال في مقاطعة بروجرد الإيراينة بسبب الفشل في دفع 9 أشهر من حقوق العمال بالمقاطعة.



وقال العمال: "في الوضع الحالي، لم يتم دفع رواتبنا حتى الأن، نشعر بالقلق من الوضع الحالي وتكلفة المعيشة".



وتعيش إيران في ظروف هي الاصعب منذ فترة بسبب إنهيار الاقتصاد على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة.