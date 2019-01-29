كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. تظاهرات أمام مجلس مدينة مشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عدد كبير من المساهمين في شركة الحافلات في مدينة مشهد الإيرانية للاحتجاج على عدم تنفيذ مطالبهم امام مجلس المدينة.



وطالب المساهمون في الشركة بضرورة مراجعة أوضاعهم خلال الفترة القادمة واعطائهم حقوقهم.



وقالت النقابة، المتحدثة باسم شركة حافلات بلدية مشهد، إن المسيرة جاءت لمطالبة المساهمين بحقوقهم.