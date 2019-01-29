كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات عمالية في دشتستان لعدم تلقي الرواتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتج عدد من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دشتستان بسبب عدم الحصول على حقوقهم منذ 3 أشهر.
وقال ممثل العمال: "لم نتلق حقوقنا في العمل لمدة 3 أشهر، ولم يبد المسئولون أي اهتمام بهذا الأمر.
وتابع: يجب على المسئولين متابعة هذا الأمر واعطائنا حقوقنا المسلوبة.
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