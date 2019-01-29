كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدعي عام فنزويلا يمنع "جوايدو" من مغادرة البلاد ويجمد حساباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مدعي عام فنزويلا، طارق وليم، زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو من مغادرة البلاد ويجمد حساباته، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية". يذكر أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول معينة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.

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