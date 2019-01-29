كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصيب مزارع فلسطيني ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وأوضحت المصادر، أن "مزارعاً يبلغ (45 عاماً) أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لعيار ناري في الرقبة من الجيش الإسرائيلي".
وقال شهود عيان، إن "المزارع أصيب أثناء عمله في تسوية أرضه شمال القطاع".
وكان استُشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق يوم الجمعة الماضية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة الشعبية.
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