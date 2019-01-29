كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.

وقالت مصادر، إن "شخصاً يبلغ (47 عاماً) استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضية جراء تعرضه لقنبلة غاز في الوجه من قبل قوات إسرائيلية شرق البريج وسط القطاع".

وأصيب مزارع فلسطيني ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن "مزارعاً يبلغ (45 عاماً) أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لعيار ناري في الرقبة من الجيش الإسرائيلي".

وقال شهود عيان، إن "المزارع أصيب أثناء عمله في تسوية أرضه شمال القطاع".

وكان استُشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق يوم الجمعة الماضية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة الشعبية.