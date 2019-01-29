كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في موريتانيا يختار"الغزواني"مرشحا للانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه اختار وزير الدفاع محمد ولد الغزواني مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها موريتانيا منتصف العام الحالي. وجاءت صريحات ولد محم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع شخصيات سياسية مهمة حدثهم فيها عن دعمه لترشح ولد الغزواني، بحسب بعض المصادر. وقال ولد محم الذي يرأس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، في تغريدته إن اختيار ولد الغزواني جاء "ليكون مرشحنا كنظام " في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن القرار "يشكل أفضل خيار لاستمرارية المشروع الوطني الرائد، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية الذي أسسه وقاده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز". وتقاعد ولد الغزواني من الجيش نهاية العام الماضي وهو برتبة "جنرال" ليتم تعيينه وزيراً للدفاع في أول حكومة بعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها موريتانيا سبتمبرالماضي.

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