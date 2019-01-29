كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: انتخاب رئيس مجلس الأمة للمرة السابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويشغل بن صالح (77 عاماً) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتم تعيينه عضواً في مجلس الأمة في "الثلث الرئاسي"، وهو يضم 48 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية بينما يتم انتخاب 96 عضواً بالاقتراع غير المباشر.
وتستمر ولاية أعضاء مجلس الأمة الـ144 ست سنوات، ويتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات.
وجاء انتخاب بن صالح عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في 29 ديسمبر، والذي أدى إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني بغالبية واسعة، ليصبح القوة السياسية الأولى في المجلس بـ56 مقعداً من أصل 96.
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