كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: انتخاب رئيس مجلس الأمة للمرة السابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيد انتخاب رئيس مجلس الأمة في الجزائر عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، للمرة السابعة في هذا المنصب الذي يسمح له بخلافة رئيس الجمهورية في حال الوفاة أو الاستقالة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وينص الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، "يتولى مهام رئيس الدولة" في حال "الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، بسبب الوفاة أو الاستقالة.

ويشغل بن صالح (77 عاماً) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتم تعيينه عضواً في مجلس الأمة في "الثلث الرئاسي"، وهو يضم 48 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية بينما يتم انتخاب 96 عضواً بالاقتراع غير المباشر.

وتستمر ولاية أعضاء مجلس الأمة الـ144 ست سنوات، ويتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات.