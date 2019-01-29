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كشف موقع متخصص في رصد الزلزال، أن إقليم الحسيمة عرف تسجيل هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة الثالثة و46 دقيقة، بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريشتر.
وأوضح الموقع أن الهزة الأرضية، ضربت ضواحي الحسيمة، في عمق خمس كيلومترات تحت سطح الأرض.
وخلق الزلزال حالة من الخوف والرعب في سكان المدينة، الذين غادروا بيوتهم، ومدارسهم، خوفا من تكرار سيناريو زلزال 2004، الذي هدم مدينة الحسيمة.
يشار إلى أن منطقة الشمال عرفت في السنوات الأخيرة هزات أرضية خفيفة، نتيجة تواجد المغرب في نقطة مفصلية حيث تقع التدخلات والتصادمات الناجمة عن تقارب الصفيحتين الإفريقية والأوروـ آسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 3,5 درجة تضرب ضواحي الحسيمة…وحالة رعب سادت المنطقة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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