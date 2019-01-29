في لقطة طريفة، لكنها تعكس مدى الاحتقان الذي وصلت له “الأزمة الخليجية”، تهجم عدد من الجماهير الإماراتية على لاعبي المنتخب القطري ورموهم بوابل من النعال والأحذية، خلال احتفال المنتخب القطري بهدفه الثاني، الذي أسكنه في شباك المنتخب الإمراتي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي كأس آسيا للأمم.
وأمطرت الجماهير الإماراتية لاعبي المنتخب القطري بعدد من الأحذية والنعال بل حتى الهواتف، لحظة احتفال “العنابي” بأهدافه، بعد أن أمطر هو الآخر شباك الإماراتيين بأربعة أهداف، ليصل للمباراة النهائية، حيث سيواجه يوم الجمعة المقبلة منتخب اليابان.
إليكم فيديو من هذا الحادث:
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير إماراتية ترمي لاعبي منتخب قطر بالنعال والهواتف بعد تسجيلها للهدف الثاني – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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