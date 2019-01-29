افتتاح أول “دار رقمية” في المغرب.. والأمهات العازبات المستفيدات: سنصبح على الموضة – صور

تصوير: رزقو

وقع الاختيار على جمعية التضامن النسوي للأمهات العازبات في الدارالبيضاء لافتتاح أول “دار رقمية” في المغرب، من طرف مؤسسة “أورونج المغرب”.

وبحضور رئيسة الجمعية، عائشة شنا، ومدير شركة أورونج المغرب “ايف غوتييه”، تم، مساء اليوم الثلاثاء، في الدارالبيضاء، افتتاح الدار الرقمية، التي تم تجهيزها بجميع المعدات اللازمة مثل الحواسيب، واللوحات الإلكترونية.

وقالت الشنا بعد التدشين، إن النساء سعيدات بافتتاح الدار الرقمية، وقلن لها بالحرف: “غادين نوليو مع لاموض”، في إشارة إلى أن الأغلبية الكبرى منهن تشتغلن بكل ما هو رقمي.

وتم إطلاق برنامج تعليمي، يحمل اسم “الدّور الرقمية”، حيث يمكن النساء، اللائي لا يتوفرن على مؤهل عملي، من العمل قصد تمكينهن من الاعتماد على أنفسهن.

التكوين الرقمي، حسب ما تم كشفه، سيكون طويل الأمد، بين 6 أشهر، وسنة، تتعلم خلالها النساء أساسيات الأنترنت، والبرمجيات، وغيرهما.

وحسب المعطيات، التي حصل عليها “اليوم24″، فإن التعليم سيكون خمسة أيام في الأسبوع، 6 نساء يوميا، بمعدل 1200 امرأة سنويا.

وتملك شركة “أورونج المغرب” أكثر من 243 دارا رقمية عبر العالم، في 17 بلدا، مثل بوتسوانا، ومدغشقر، والكاميرون، وإسبانيا، والأردن، وتونس، وغيرهم.