منتخب قطر يزيح المنتخب الإماراتي ويعبر إلى نهائي كأس الأمم الأسيوية 2019

نجح المنتخب القطري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بالعبور إلى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019، بعد فوزهم أمام الخصم الإماراتي، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الخصمين على أرضية ملعب فريق الجزيرة الإماراتي (محمد بن زايد).

أهداف المنتخب القطري، كانت من توقيع كل من بوعلام خوخي (د22)، و عبد الله المعز (د37)، وخالد الهيدوس (د80)، وحميد إسماعيل (93).

وواصل منتخب قطر تقدمه بالمسابقة القارية، دون أن تتلقى شباكه أي هدف ليضيف الإمارات إلى ضحاياته بكأس الأمم الأسيوية 2019، ليحجز بطاقة بالنهائي أمام منتخب اليابان، المتأهل قبل 24 ساعة تقريباً على حساب منتخب إيران.

تجدر الإشارة، إلى أن المباراة سجلت اعتداء على لاعبي المنتخب القطري، من طرف جماهير المنتخب الإماراتي، وهو ما رصدته عدسات الكاميرات قبل صافرة النهائية بحوالي الربع ساعة تقريبا.