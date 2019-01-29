“لفتيت” يوضح سبب عدم استفادة الشيوخ والمقدمين في البوادي من التقاعد

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مفارقة عجيبة تتمثل في عدم استفادة الشيوخ، والمقدمين في البوادي من التقاعد، بينما نظرائهم في المدن يستفيدون منه.
وقال لفتيت، في جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، “مساعدو السلطة الحضرية يتمتعون بجميع الحقوق، التي يتمتع بها موظفو الدولة، بما في ذلك التقاعد، بينما مساعدي السلطة القروية لا يستفيدون من التقاعد”.
وأبرز المتحدث نفسه أن عدم الاستفادة من التقاعد يرجع إلى أنه ليس هناك إلزامية السن بالنسبة إلى الشيوخ والمقدمين في البوادي، قبل الالتحاق بمهامهم.
وتابع الفتيت: “كما أنه ليس هناك الاختصاص الحصري، يعني ممكن أن يكون الشيوخ، والمقدمون في القرى فلاحون أو تجار”.
وأضاف الوزير: “مساعدو السلطة لهم دور مهم جدا في بلادنا، وبين عامي 2011 و2016 تحسنت رواتبهم بنسبة 55 في المائة”.
وأوضح لفتيت أنه، خلال العام الماضي، تمت ترقية 16 شيخا إلى منصب خليفة القائد، وقال: “هناك عمل متواصل معهم من أجل تحسين، وتجويد دورهم، ومنحهم كل ما من شأنه تحسين مردوديتهم، ومساعدتهم في عملهم”.
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