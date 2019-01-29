مدرب ليفربول: أفضل بطولة للفوز بها هي البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، قوله إنه "لا يجب النظر إلى نتائج الآخرين في الدوري وتحديدًا مانشستر سيتي، والتركيز على الفوز في جميع المباريات المقبلة".

وذكر كلوب في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة ليستر سيتي، المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الـ24 من البريمييرليغ "فيرجيل فان ديك كان مريضا، ومن المفترض أن يتدرب اليوم وبعدها سنرى، فينالدوم تدرب معنا وفابينيو سيتدرب اليوم، وأرنولد يقترب أكثر ولكنه غير جاهز".

وعن بطولات الكأس المحلية، أوضح "عندما تفوز بالميدالية الفضية في عام، وتنهي الموسم التالي في المركز الثامن، لا أحد يتحدث عن الفضية بعد ذلك، في ناد مثل ليفربول نحن نقاتل على جميع البطولات، من المهم جدًا أن نتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وتابع "أفضل بطولة للفوز بها هي الدوري الإنجليزي، المراكز الأربعة الأولى مهمة جدًا لأنها توفر لك الأموال في العام التالي، ونحن نحتاج الأموال لتطوير فريق كرة القدم، باقي البطولات لا تعطي نفس الأموال".

وأضاف "إذا فزنا لا نهتم بنتائج الآخرين، ولكني أتوقع فوز السيتي في كل المباريات، وعليك أن تقوم بعملك إذا أردت الحصول على شيء، التركيز على باقي الفرق لا يساعد، أتوقع أن يكون الفارق نقطة واحدة قبل مباراة الغد".

وتحدث كلوب عن مباراة ليستر سيتي، قائلا "إنه فريق يجيد اللعب أمام الكبار، لا يشن هجمات مرتدة خطيرة مثل الماضي، ولكنه يمثل تهديدا لنا، فهو لا يمنحك الكثير من المساحات، فنحن نتوقع منافسا خطيرا، ويظل جيمي فاردي، لاعب ليستر، أحد أفضل المهاجمين في الدوري".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل اليوم.