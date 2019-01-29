"أبل" تُصدر تعديلا لإصلاح خلل بالاتصال بالفيديو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "آبل" الأميركية، أنها ستصدر تحديثا برمجيا لهواتف "آيفون"، خلال الأسبوع الحالي، بهدف إصلاح خلل في التواصل عن طريق الفيديو.

ويزعج الخلل مستخدم هاتف "آيفون" الذي يجري اتصالا باستخدام تطبيق "فيس تايم" لاتصالات الفيديو التابع لـ"آبل"، بأنه يتيح له سماع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة. ويبدو أن الخلل يرتبط بخاصية اتصال الفيديو الجماعي.

وذكر موقع "فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الخلل يتيح، في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.

وقال متحدث باسم "آبل" أمس الإثنين: "نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع".

ووفقا لصفحة حالة النظام الخاصة بـ"آبل" فإن خاصية اتصالات الفيديو الجماعية عبر تطبيق "فيس تايم" توقفت بشكل مؤقت بسبب مشكلة مستمرة.