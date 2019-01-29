رام الله دوك: دعوة لجلسة استعراض المشاريع

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يدعو رام الله دوك 2019 السينمائيين الفلسطينيين إلى التقدم للمشاركة في جلسة الاستعراض (Pitching) النهائية التي ستعقد في رام الله في شهر تشرين الأول 2019، بحضور منتجين عالميين وممثلين عن محطات فضائية مختلفة.

سيتم دعوة أصحاب المشاريع المختارة للمشاركة في حلقة بحث تستمر ثلاثة أيام بين 23 - 25 آذار (مارس) 2019، تديرها عدنية شبلي، وتستضيف سينمائيين ومهنيين معروفين في هذا المجال، وهم: المخرجة أندريا لوكا زيمرمان، المفكر روبرت يونغ، منتج الأفلام ومدير أكاديمية السينما والتلفزيون الألمانية بين جيبسون، إلى جانب سينمائيين فلسطينيين، للعمل، بشكل وثيق، مع المتقدمين لتطوير مشاريعهم.

كيفية التقديم

باب التقديم مفتوح أمام المخرجين المحترفين أو من عندهم إنتاج سابق، أو المخرجين الجدد، ممن لديهم فكرة واضحة لمشروع فيلم وثائقي جديد وخطة واضحة لتنفيذه حيث يمكن تقديم المشروع في أي مرحلة من مراحل إنجازه.

على الراغبين في التقدم إرسال الطلب معبأ، إضافة إلى سيرتهم الذاتية على [email protected]

أخير موعد للتقديم: 1 شباط (فبراير) 2019.

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