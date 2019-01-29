انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 قتلى و17 جريحاً في هجوم لطالبان على الشرطة الباكستانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 06:52 مساءً - قُتل 5 أفراد من الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، وأصيب 17 آخرون، في هجوم مسلح استهدف مقراً للشرطة في ولاية "بلوشستان".

وقال مير ضياء لانغو، وزير داخلية الولاية، إنّ 4 مسلحين هاجموا بقنابل وبنادق مكتباً إقليمياً للشرطة في الولاية، ما أدى لحدوث اشتباك قُتل على إثره 5 أفراد من الشرطة.

وأردف لانغو أنّ 17 آخرين بينهم عناصر شرطة، أصيبوا بجروح، في الهجوم الذي وقع بمقاطعة لورالي.

وأوضح أن قوات الشرطة تبحث عن المهاجمين، الذين يعتقد أنهم يختبئون في مبنى مجاور.

وأعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، دون ذكر تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

من جهته قال مدير الأمن في الولاية محسن حسن، لوسائل الإعلام المحلية، إنّ الهجوم أدى إلى مقتل فردين من رجال الشرطة، وإصابة 19 شخصاً، بينهم 6 مدنيين.

ولفت حسن إلى مقتل مهاجمين اثنين، بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة، الذين وجدوا بالمكان.

يُشار إلى أن نفس الولاية شهدت هجوماً مماثلاً استهدف أفراداً من شرطة الحدود، مطلع يناير الجاري، وأدى إلى مقتل 4 أفراد من الشرطة، في حين تمكنت قوات الأمن من القضاء على 4 من منفذي الهجوم.