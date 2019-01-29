شكرا لقرائتكم خبر عن كوتس : كوريا الشمالية ربما لا تتخل عن جميع أسلحتها النووية والان نبدء بالتفاصيل

استبعد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس الثلاثاء أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية حتى لو أثمرت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض مع بيونغ يانغ عن نتائج.

وقال في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة "نستمر في تقييمنا بأنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وقدراتها على إنتاج تلك الأسلحة، رغم سعيها للتفاوض على خطوات لنزع الأسلحة النووية جزئياً للحصول على تنازلات أميركية ودولية رئيسية".