شكرا لقرائتكم خبر عن كوتس : كوريا الشمالية ربما لا تتخل عن جميع أسلحتها النووية والان نبدء بالتفاصيل
وقال في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة "نستمر في تقييمنا بأنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وقدراتها على إنتاج تلك الأسلحة، رغم سعيها للتفاوض على خطوات لنزع الأسلحة النووية جزئياً للحصول على تنازلات أميركية ودولية رئيسية".
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