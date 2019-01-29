شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا " تطلب 1.2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم نداء للدول المانحة لتوفير 1.2 مليار دولار، لتمويل الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في دول الشرق الأوسط وفِي الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار عمليات الوكالة بعد أن أصاب ميزانيتها عجز يقدر بـ 300 مليون دولار عقب وقف المساهمات الأمريكية .

وأوضح مفوض عام الأنروا بيار كراهينبول أن هذا التمويل سيستخدم في توفير مواد الإغاثة الطارئة وخدمات الرعاية الصحية لنحو 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الداخل المحتل والدول المجاورة ، وتوفير خدمات التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وتلميذ فلسطيني .