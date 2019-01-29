شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتجفيف مصادر تمويل «مادورو» والان نبدء بالتفاصيل
والاثنين، ضيقت واشنطن الخناق على النفط الفنزويلي عبر فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية وأخرى تابعة لها على الاراضي الاميركية.
وصرح منوتشين لشبكة فوكس بيزنس نيوز "لا نزال نسعى الى عقوبات إضافية للتأكد من أننا نحمي الاصول العائدة الى شعب فنزويلا".
واضاف "لا شك في أننا نسعى الى تجفيف مصادر تمويل نظام" نيكولاس مادورو "الذي ينبغي الا يكون في السلطة".
وتابع منوتشين "هذا أمر محزن للغاية، إنه بلد غني جدا بالموارد النفطية لكنه يشهد فقرا وأزمة إنسانية استثنائية".
وكرر وزير الخزانة أن الولايات المتحدة تدعم القيادي الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، مضيفا "أعتقد أنه الرئيس الشرعي للبلاد".
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