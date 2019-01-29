الحريري: الأسبوع الجاري سيكون حاسما بملف تشكيل الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، في بيان، إن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، مضيفا أنه يشعر بتفاؤل حذر.

وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو/أيار الماضي، ما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون والذي يعاني اقتصاده من الركود.

وعاد الحديث مجددا على الساحة الداخليّة اللبنانية، في ظل تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، حول إمكانيّة توسيع مفهوم حكومة تصريف الأعمال.

وسيكون توسيع مفهوم حكومة تصريف الأعمال بشكل يمكّنها من الاجتماع لإقرار بعض المشاريع الضرورية ومنها مشروع الموازنة ومشاريع أخرى ترتبط بحياة المواطن مباشرة.

وأدى طرح الفكرة الجديدة إلى عدم اتفاق اللبنانيين على استكمال طريق توسيع مفهوم تصريف الأعمال، بل على العكس تحوّل الموضوع إلى خلاف سياسي جديد يضاف إلى الخلافات الموجودة أصلا.