القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرج جهاز الامن والمخابرات السوداني، الثلاثاء عن حوالي 130 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية، كانوا محتجزين في سجن الهدى شمالي مدينة أمدرمان.
وجاء قرار الافراج عن هؤلاء المعتقلين عقب زيارة نفذها مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبد الله قوش وعدد من المسؤوليين الأمنيين إلى سجن الهدى، وإعطاءهم أوامر بإطلاق سراح بعض محتجزي الاحتجاجات.
وعلمت "العين الاخبارية" أن مدير الأمن السوداني أبقى على مئات الاشخاص رهن الاعتقال لمزيد من التحريات.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن إطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.