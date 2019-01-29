السودان يعلن إطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرج جهاز الامن والمخابرات السوداني، الثلاثاء عن حوالي 130 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية، كانوا محتجزين في سجن الهدى شمالي مدينة أمدرمان.

وجاء قرار الافراج عن هؤلاء المعتقلين عقب زيارة نفذها مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبد الله قوش وعدد من المسؤوليين الأمنيين إلى سجن الهدى، وإعطاءهم أوامر بإطلاق سراح بعض محتجزي الاحتجاجات.

وعلمت "العين الاخبارية" أن مدير الأمن السوداني أبقى على مئات الاشخاص رهن الاعتقال لمزيد من التحريات.

