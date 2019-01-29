أكثر من 40 قتيلاً في تظاهرات فنزويلا

اسماء السيد - جنيف: قتل أكثر من 40 شخصاً خلال أسبوعٍ من التظاهرات المناهضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما أوقف عدد قياسي من الأشخاص، وفق ما قالت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل "يعتقد أن أكثر من 40 شخصاً قد قتلوا بطرق مختلفة".

وكانت جمعية "برنامج التعليم والعمل الفنزويلي" قد قالت الاثنين إن 35 شخصاً قتلوا خلال التظاهرات.

وانطلقت التظاهرات الأسبوع الماضي بعدما انتفضت مجموعة عسكريين ضد مادورو، دعماً لرئيس البرلمان خوان غوايدو، ودعوته إلى إقالة الرئيس الاشتراكي.

وأعلن غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة الأربعاء خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، يلقون باللوم على مادورو في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أفقرت الفنزويليين، وأجبرت الملايين منهم على النزوح من البلاد.

ووفق كولفيل، فارق 26 شخصاً الحياة "بعدما قيل إن قوات من الأمن أو عناصر مسلحة موالية للحكومة قامت بإطلاق النار عليهم خلال الاحتجاجات".

وأضاف "يزعم أن خمسة آخرين على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن خلال مداهمات مخالفة للقانون لمنازل في الأحياء الفقيرة".

وقتل 11 آخرون من قبل مجهولين مرتبطين بعمليات نهب، وفق كولفيل، متابعاً أنه يُزعم أن عضواً في الحرس الوطني البوليفاري أيضاً قتل.

وبالإضافة إلى ذلك، قال كولفيل إن مكتب الأمم المتحدة يعتقد أن "850 شخصاً على الأقل اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات بين 21 و26 كانون الثاني/يناير".

ومن بين المعتقلين، 77 قاصراً، بعضهم يبلغ من العمر 12 عاماً.

ومعظم الاعتقالات حصلت في أكبر يوم احتجاجي في 23 كانون الثاني/يناير، حينما أوقف 696 شخصاً على الأقل في كافة أنحاء البلاد، وفق مكتب حقوق الإنسان.

وأوضح كولفيل إن ذلك "أكبر رقم من الاعتقالات يسجل في يوم واحد للمرة الاولى منذ 20 عاماً".

ومنذ انتخابه رئيساً للبرلمان الشهر الماضي، تمكن غوايدو من حشد المعارضة التي كانت منقسمة، حول دعوته الإطاحة بمادورو.

ويحكم مادورو منذ عام 2013، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية، لم تعترف بإعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأجبر العديد من قادة المعارضة على مغادرة البلاد، ومنهم من سجن وحرم من الترشح للانتخابات، ما دفع المعارضة إلى مقاطعة عملية التصويت.

ويعيش البلد في حالة كساد منذ عام 2014، كما أنه في وسط أزمة اقتصادية تسجل تضخماً هائلاً ونقصاً بالمواد الأساسية وتدهوراً في الخدمات العامة.