ينشر "صدى البلد" تفاصيل المكالمة التي دارت بين الرئيس المعزول محمد مرسي وقناة "الجزيرة" في ٢٩ يناير ٢٠١١، عقب هروبه هو وقيادات الجماعة الإرهابية من سجن وادى النطرون، بعد قيامهم بالتنسيق مع عناصر أجنبية لاقتحام السجون وقتل الضباط والأفراد.
وكانت تلك المكالمة سببا في كشف العديد من الحقائق وتحريك الدعوى الجنائية ضد الإرهابية.
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كانت هذه تفاصيل خبر ننشر مكالمة محمد مرسي التي أدخلته السجن وكشفت مؤامرة الإخوان الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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