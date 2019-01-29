ننشر مكالمة محمد مرسي التي أدخلته السجن وكشفت مؤامرة الإخوان الإرهابية

ينشر "صدى البلد" تفاصيل المكالمة التي دارت بين الرئيس المعزول محمد مرسي وقناة "الجزيرة" في ٢٩ يناير ٢٠١١، عقب هروبه هو وقيادات الجماعة الإرهابية من سجن وادى النطرون، بعد قيامهم بالتنسيق مع عناصر أجنبية لاقتحام السجون وقتل الضباط والأفراد.

وكانت تلك المكالمة سببا في كشف العديد من الحقائق وتحريك الدعوى الجنائية ضد الإرهابية.

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