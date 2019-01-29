جهانغيري: إيران ستبقى إلى جانب سوريا حتى تحقيق النصر النهائي

أكد النائب الأول للرئيس ال​إيران​ي ​إسحاق جهانغيري​، أن "إيران حكومة وشعباً ستبقى إلى جانب الحكومة و​الشعب السوري​ حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهابيين وأنها تعتبر انتصار سوريا من انتصارها"، مشيرا الى أن "التغيرات والتطورات الإقليمية تُظهر بأن ​الحكومة السورية​ تمكنت من تحقيق انتصارات جيدة في ​مكافحة الإرهاب​".

وخلال لقائه وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​، لفت جهانغيري الى أن "الجماعات التي لم تعرف شيئاً سوى العنف والقتل والنهب، لقد دُحرت اليوم بفضل الدراية والإتحاد والتضامن القائم بين القيادة السورية وشعبها وتعاونها مع الدول الصديقة"، مؤكداً أن هذا الأمر يلقن التاريخ دروساً عديدة.

وشدد على "ضرورة متابعة القضايا السورية من خلال تعزيز الحوار الثنائي وثلاثي الأطراف وفي إطار مباحثات ​أستانا​"، مشيرا الى أن "موضوع إعادة إعمار سوريا من الضروري أن يتم وضعه على جدول الأعمال وإن الجمهورية الإسلامية وعبر حضور وفد رفيع لها في سوريا أظهرت بأنها تمتلك إرادة راسخة في هذا الصدد".