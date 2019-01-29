رئيس البرازيل بالوكالة: لا نعتزم نقل سفارتنا الى القدس بالوقت الراهن

اعلن رئيس ​البرازيل​ بالوكالة هاميلون موراو، خلال لقائه رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في البرازيل ابراهيم الزبن، أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن نقل سفارتها في ​اسرائيل​ من ​تل أبيب​ الى ​القدس​.

وصرح للصحافيين إثر لقائه الدبلوماسي الفلسطيني بان "الرد الذي أدليت به أمامهم هو باسم الدولة. في الوقت الراهن، لا تفكر الدولة البرازيلية في أي نقل للسفارة".

ويتولى الجنرال هاميلتون موراو، وهو عادة نائب للرئيس، منصب الرئاسة مؤقتا في غياب الرئيس جاير بولسونارو الذي خضع لجراحة لإزالة كيس كان تم تثبيته على القولون بعيد تعرضه لاعتداء بالسلاح الابيض في سبتمبر الماضي.

وكان بولسونارو أعلن في تشرين الثاني، غداة انتخابه، أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية الى القدس احتذاء بالرئيس ​دونالد ترامب​ الذي نقل سفارة ​الولايات المتحدة​ في أيار 2018.