ذكرت وكالة "الأناضول" أن المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ تباحث هاتفيا مع مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، واتفقا على التعاون فيما يتعلق بتشكيل المنطقة الآمنة شمالي ​سوريا​ ومواصلة التنسيق خلال الانسحاب الأميركي.

كانت هذه تفاصيل خبر قالن وبولتون يتفقان على التعاون لتشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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