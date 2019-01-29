وزير الخزانة الأميركية: نعتزم فرض عقوبات إضافية على فنزويلا

أعلن وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعتزم فرض عقوبات إضافية لممارسة ضغط على حكومة ​فنزويلا​، للتأكّد من أنّنا نحمي الأصول العائدة إلى الشعب الفنزويلي". وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "لا شكّ في أنّنا نسعى إلى تجفيف مصادر تمويل نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​ الّذي ينبغي ألّا يكون في السلطة"، لافتًا إلى أنّ "هذا أمر محزن للغاية، إنّه بلد غني جدًّا بالموارد النفطية، لكنّه يشهد فقرًا وأزمة إنسانية استثنائية". وكرّر أنّ "الولايات المتحدة تدعم القيادي الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​، وأعتقد أنّه الرئيس الشرعي للبلاد".

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