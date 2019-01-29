زاخاروفا: رئيس أوكرانيا كانت لديه فرصة السلام مع روسيا لكنه لم يستغلها

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو عن ضرورة السلام مع روسيا، أن "الفرصة كانت سانحة أمامه في السابق، لكن بوروشينكو لم يستغلها".
وأشارت زاخاروفا تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني، الى أنه "كانت لدى بوروشينكو فرصة لسلام عالمي: سواء داخل البلد أو في العالم — وهي تنفيذ اتفاقات مينسك"، لافتةً الى أنه "لم يستغل الفرصة. إعطاء وعود جوفاء بدون تنفيذ ما وعد به سابقا، صفة من صفاته".
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