زاخاروفا: رئيس أوكرانيا كانت لديه فرصة السلام مع روسيا لكنه لم يستغلها

أكدت الناطقة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​ تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني، ​بيترو بوروشينكو​ عن ضرورة السلام مع ​روسيا​، أن "الفرصة كانت سانحة أمامه في السابق، لكن بوروشينكو لم يستغلها".

وأشارت زاخاروفا تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني، الى أنه "كانت لدى بوروشينكو فرصة لسلام عالمي: سواء داخل البلد أو في ​العالم​ — وهي تنفيذ اتفاقات ​مينسك​"، لافتةً الى أنه "لم يستغل الفرصة. إعطاء وعود جوفاء بدون تنفيذ ما وعد به سابقا، صفة من صفاته".