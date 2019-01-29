بوروشينكو: نحتاج للسلام مع روسيا والشعب الأوكراني أنهك من الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ أن "بلاده تحتاج للسلام مع ​روسيا​، وإن سكان بلاده أنهكوا من الحرب". وفي تصريح له، أوضح بوروشينكو "أننا بالتأكيد نحتاج للسلام مع روسيا، وإن كان باردا، لكنه سلام. الدعاية الروسية تلعب على هذه العواطف المؤلمة، موضوع الحرب والسلام أحد المواضيع المهمة في ​الانتخابات​، وذلك لأن الشعب لن يختار الرئيس فحسب، بل سيختار القائد الأعلى للقوات المسلحة".

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