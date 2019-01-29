توقيف 3 أشخاص بحي السلم والجاموس لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت ​مديرية المخابرات​ في محلتي ​حي السلم​ و​الجاموس​، المواطنين: (ح.أ) و(ح.ن.أ) و(ح.ع)، لإقدامهم على الإتجار ب​المخدرات​ وترويجها، وضبطت بحوزتهم كمية مختلفة منها، بالإضافة إلى مسدس حربي وهواتف خلوية ومبلغ من المال. بوشرت التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص".

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