مطاردة مطلوب في الأسواق الداخلية بطرابلس تخلله إطلاق نار ولا إصابات

سُمع ​إطلاق نار​ في ​طرابلس​ بشكل متكرّر، تبين أنّه ناتج عن مطاردة ​شعبة المعلومات​ مطلوبًا في منطقة الأسواق الداخلية - طلعة الرفاعية، ولا إصابات.

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