المشنوق نفى تسريبات إعلامية عن تحركه بعد اعتذار الحريري: أقف إلى جانبه بأي خيار يتخذه

ركّز المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​، على أنّ "إحدى الصحف الكوتية نشرت اليوم مقالًا بعنوان "تسريبات تتحدّث عن اتجاه الحريري للاعتذار وتحرّكات واتصالات لبعض الطامحين كبدائل"، وفيه أنّ "تسريبات تناولت فرضية اعتذار رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، والمصادر المتابعة بدأت تتحدث عن تحّرك للمشنوق في هذا الاتجاه".

ولفت في بيان، على "أنّه ينفي الشقَّ المتعلّق به في خبر الصحيفة، ويؤكّد أنّ لا أساس له من الصحّة"، مكرّرًا أنّ "المشنوق لم يتدخّل في الملف الحكومي، لا من قريب ولا من بعيد، منذ اللحظة الأولى لتكليف الحريري".

وشدّد المشنوق، على "أنّه يقف إلى جانب الحريري في أي خيار يتّخذه"، متمنيًا على "مراسلي الصحيفة المعنية وغيرهم، التواصل مع المكتب الإعلامي في أي خبر، خصوصًا إذا كان على هذا القدر من الحساسية السياسية، وأخذ الأخبار من مصادرها".