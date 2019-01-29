حجز حرية وتهديد في انتخابات مدير كلية الحقوق الفرع الرابع

كان من المتوقع اليوم ان ينتخب مجلس الفرع في زحلة المدير لكلية الحقوق، وبسبب رفض المدير وعضوين من المجلس قبول ترشح احد ​الاساتذة​ المسيحيين في الفرع، فضل بعض أعضاء مجلس الفرع مقاطعة ​الانتخابات​ بسبب عدم ميثاقيتها، التي ستؤدي في هذا الجو من الشحن لرفض ترشيح اي شخص مسيحي وحصرها فقط باختيار خمسة مرشحين مسلمين. واذا بالدكتورة هدى عبدلله (​حركة أمل​)، أحد اعضاء مجلس الفرع رفضت المشاركة في الانتخابات كونها غير ميثاقية، وعند وجودها في الجامعة لمراقبة الامتحانات، تم استدعاؤها من قبل مدير الفرع الدكتور أكرم ياغي (​حزب الله​ وشقيق مسؤول حزب الله في ​البقاع​) حيث أقفل باب مكتبه ومنعها من الخروج وسانده الدكتور عماد وهبه (حزب الله) حيث سحبا منها هاتفها الخليوي لاجبارها على الاقتراع لمرشحين غير مسيحيين. وتحت التهويل والوعيد لم تستطع المواجهة، قامت بالاقتراع مُرغمة.

وعند فتح باب المكتب في نهاية الاجتماع نجحت بالهرب من مكتب المدير من دون توقيع المحضر بالرغم من مطاردتها. وقامت بالاتصال برئيس الجامعة وعميد الكلية وممثل الأساتذة في الكلية طالبة النجدة.

وحسب شهود عيان في الكلية فقد تقدمت الدكتورة عبدالله بشكوى لدى رئيس الجامعة وطالبته بإنزال العقوبات المسلكية بحق المدير وأعضاء الفرع الذين شاركوا في عملية الاقتراع وأرغموها على الحضور والتصويت. إلا أنها تحت الضغط والتهديد لم تستطع تقديم شكوى جزائية بحق المرتكبين.

وينتظر أساتذة الكلية موقفا حاسما من رئيس الجامعة علّه يلغي نتيجة الانتخابات الفئوية التي تضرب الوجه الوطني للجامعة اللبنانية وأن يأخذ الإجراءات المناسبة بحق المرتكبين ليثبت أنه مع الحق والقانون ومع صون العيش المشترك في الجامعة. وبعد وقوع الحادثة جرت إتصالات على مستوى عال بين حزب الله وحركة أمل لتطويق الحادثة المأساوية والتي سيكون لها تبعات وخيمة في الجامعة حيث أن المسيحيين لم يعد لهم إلا مديرا واحدا من أصل 8 في كلية الحقوق.