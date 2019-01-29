المدير العام الزراعة عرض مع قيصر المعلوف اوضاع القطاع

التقى المدير العام للزراعة المهندس ​لويس لحود​ في مكتبه في وزارة الزراعة، مقرر لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب ​قيصر المعلوف​، وتم خلال اللقاء عرض اوضاع ​القطاع الزراعي​ في لبنان وفي زحلة و​البقاع​ والمشاريع التي تقوم فيها وزارة الزراعة في هذا المجال.

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