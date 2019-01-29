قوى الأمن: توقيف 3 مروجين في نبع الصفا وضبط كميات مختلفة من المخدرات بحوزتهم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 25 كانون الثاني 2019، قامت المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، بعد توافر معلومات لمكتب المخدرات المركزي عن نقل كمية من المخدرات من ​البقاع​ إلى ​الشوف​ بغية ترويجها، بتنفيذ مكمن محكم في منطقة نبع الصفا".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "المكمن أدّى إلى توقيف كلّ من: "ن. ز." وهو لبناني من مواليد عام 1986، "آ. ش." وهي مكتومة القيد من مواليد عام 1995 و"ع. ك." وهو سوري من مواليد عام 1986، وهم يقومون بترويج كمية كبيرة من المخدرات لصالح أحد اكبر تجار المخدرات في البقاع، المدعو: "ع. ش." مستخدمين سيارة تاكسي".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتفتيش السيارة، ضُبط بحوزتهم: 1315 غرام من مادة ​حشيشة الكيف​، 26 غ. من مادة ​الكوكايين​، 218 غ. من مادة بودرة الكوكايين و253 غ. من مادة باز الكوكايين"، مبيّنةً أنّ "الموقوفين والمضبوطات أودعوا ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ بناءً على إشارة القضاء المختص".