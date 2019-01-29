صحناوي: بلدية بيروت وافقت على مشروع ترميم 3 ملاعب بالأشرفية وإضافة حديقة عامة

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، أنّ "بناء على الملاحقة الحثيثة لعضوي "​التيار الوطني الحر​" في ​بلدية بيروت​ جو طرابلسي و​سليمان جابر​، وافقت البلدية على مشروع ترميم ملاعب ​الأشرفية​ الثلاثة، وإضافة مساحات رياضية جديدة ومساحات خضراء وحديقة عامة، تسمح لكلّ الفئات العمرية الاستفادة منها".

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تمّ تلزيم الدراسات التنفيذية للاستشاري رفيق الخوري".