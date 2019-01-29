أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، أنّ "بناء على الملاحقة الحثيثة لعضوي "التيار الوطني الحر" في بلدية بيروت جو طرابلسي وسليمان جابر، وافقت البلدية على مشروع ترميم ملاعب الأشرفية الثلاثة، وإضافة مساحات رياضية جديدة ومساحات خضراء وحديقة عامة، تسمح لكلّ الفئات العمرية الاستفادة منها".
ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تمّ تلزيم الدراسات التنفيذية للاستشاري رفيق الخوري".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: بلدية بيروت وافقت على مشروع ترميم 3 ملاعب بالأشرفية وإضافة حديقة عامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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