شدد تكتّل نوّاب ​بعلبك الهرمل​ في بيان على "ضرورة إصدار مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلديّ المستقلّ على البلديات والإتحادات في أسرع قوت ممكن، وتحويل الأموال إلى صناديق البلديات، نظراً للتداعيات السلبية لهذا التأخير على البلديات وموظّفيها وخدماتها".

كانت هذه تفاصيل خبر نواب بعلبك الهرمل: لإصدار مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقلّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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