الجيش: إحالة تمام علي الحجيري على القضاء المختص لانتمائه إلى التنظيمات

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ في بيان أن مديرية المخابراتأحالت على ​القضاء​ المختص المدعو تمام ​علي الحجيري​ الملقب بـ"أبو كدرو"، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة ​عرسال​ وجرودها، والمشاركة إلى جانبها بإطلاق ​صواريخ​ باتجاه ​بلدة اللبوة​، ولإقدامه على نقل ​سيارة مفخخة​ من جرود بلدة عرسال إلى داخلها، والتي تم تفجيرها لاحقاً على حاجز الجيش اللبناني في مدينة ​الهرمل​ بتاريخ 22/2/2014، ما أدَّى إلى استشهاد ضابط وعسكري. كما قام المدعو الحجيري مع آخرين بتشكيل عصابة سلب وسرقة بقوة ​السلاح​ في بلدة عرسال، بالإضافة إلى تجوله بموجب مستندات شخصية مزوَّرة ولوجود عدة بلاغات خلاصات أحكام ومذكرات توقيف صادرة بحقه بجرائم: إرهاب وسرقة، واغتصاب ومقاومة رجال السلطة.

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