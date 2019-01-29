وزير الدفاع الأميركي: سيتم استعادة كل الأراضي من "داعش" خلال أسبوعين

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أنه "سيتم استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها "داعش" في سوريا خلال أسبوعين".
وخلال مؤتمر صحفي، لفت شاناهان إلى أن "سوريا لم تعد بيئة حاضنة لداعش"، مشدداً على "أننا لم نبحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إرسال 5 آلاف جندي إلى كولومبيا".
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