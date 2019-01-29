وزير الدفاع الأميركي: سيتم استعادة كل الأراضي من "داعش" خلال أسبوعين

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أنه "سيتم استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها "داعش" في ​سوريا​ خلال أسبوعين".

وخلال مؤتمر صحفي، لفت شاناهان إلى أن "سوريا لم تعد بيئة حاضنة لداعش"، مشدداً على "أننا لم نبحث مع مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إرسال 5 آلاف جندي إلى ​كولومبيا​".