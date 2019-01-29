كتلة المستقبل: الأسبوع الحالي هو أسبوع الحسم والإنتقال إلى مرحلة جديدة

أكدت كتلة "المستقبل" النيابية أن "الأسبوع الحالي هو أسبوع الحسم والإنتقال إلى مرحلة جديدة نأمل تتويجها بإصدار مراسم التأليف"، مشيرة إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ تحمل مسؤولياته السياسية والدستورية كاملة وقام بما يتوجب عليه لتأليف الحكومة وتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر والتوصل إلى الصيغة الحكومية التي تراعي مقتصيات الوفاق الوطني".

وفي بيان بعد اجتماعها الأسبوعي تلاه النائب ​نزيه نجم​، لفتت إلى أن "اصطدام الصيغة التي توصل إليها الحريري بسلسلة من الشروط حال دون ولادة الحكومة في الوقت المناسب"، مشددة على أن "الحريري وجد أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني فشل النظام السياسي في التعهد للإلتزامات التي قام بها ​لبنان​ تجاه المتع الدولي".

وأكدت الكتلة على "تأييدها الكامل لتوجهات رئيس الحكومة المكلف في أي قرار يمكن أن يلجأ إليه وينهي حالة المراوحة في الجدل العقيم حول الحصص والصلاحيات للخروج من هذا النفق والمباشرة بإطلاق ورشة حكومية".