الأمن السوداني يصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات

أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش قرارا يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الاحتجاجات التي جرت في السودان منذ نهاية كانون الأول الماضي.
والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين. وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى تجاوز الـ40.
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