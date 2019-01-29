الاستخبارات الأميركية: تنظيم "داعش لا يزال يحتفظ بآلاف المقاتلين

أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس أن تنظيم "داعش" لا يزال يمتلك آلاف المقاتلين مما يجعله قادرا على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.

ولفت كوتس، في تقرير جديد للكونغرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة، إلى أنه "لا يزال "داعش" يمتلك آلاف المقاتلين في العراق و​سوريا​، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة والآف المناصرين المنتشرين حول العالم رغم خسائره الجسيمة في القيادات والأراضي".

وأوضح أنه "من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية"، مشيراً إلى أن "الاحتجاجات ستزيد في إيران في الأشهر القادمة ، لكنها ستبقى غير منسقة".