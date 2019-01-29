رغم السلبية التي رافقت موضوع تأليف ​الحكومة​ في الأيام الماضية، ارتفع اليوم منسوب التفاؤل في هذا الملف بعد اقتناع الجميع بحل الـ "3 عشرات". وأكدت مصادر "النشرة" أن "اجتماع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ المتوقع هذه الليلة سيكون مفصلياً في هذا الموضوع"، لافتة إلى أن "بعض الحقائب قد تم اعادة توزيعها".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: ارتفاع منسوب التفاؤل بالملف الحكومي بعد اقتناع الجميع بصيغة الـ"3 عشرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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