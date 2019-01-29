الحريري: الحسم بشأن تأليف الحكومة في هذين اليومين والأمور إيجابية

أكّد رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، أنّ "الأمور إيجابية وأنا متفائل بشكل حذر، وفي هذين اليومين سنحسم الأمور بشأن تأليف الحكومة وسترون ما سنفعله". وجدّد التأكيد أنّ "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبًا أو إيجابًا"، رافضًا التحدّث عن خياراته في هذا المجال.

ولفت عقب ترؤسه جانبًا من اجتماع "كتلة المستقبل" النيابية، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلد، إلى أنّ "لائحة ​الإرهاب​ الّتي يضعها ​النظام السوري​، هي لائحة شرف بالنسبة إلينا لأنّ هذا النظام هو أكبر إرهابي".