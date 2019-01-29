القوات الخاصة الأفغانية تحرر 38 شخصا من أحد سجون "طالبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ) تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من تحرير 38 شخصا من أحد سجون طالبان في إقليم "غازني" جنوب شرقي البلاد. وقال قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأفغاني الجنرال بسم الله وزيري - في تصريح أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء - إنه تم إنقاذ 38 شخصا، من بينهم مدنيون و9 من أفراد الجيش الأفغاني وأفراد تابعون للشرطة الوطنية الأفغانية. وتعهد المسئول العسكري باستمرار محاربة الإرهابيين وتدمير المخابئ الخاصة بهم.

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