ماي: على مجلس العموم أن يوضح ماذا يريد بشأن "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه على مجلس العموم البريطاني أن يظهر للاتحاد الأوروبي ما الذي يتطلبه الأمر لتمرير اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مؤكدةً أنه على المجلس أن يرسل رسالة مؤكدة حول ما الذي يريده بشأن الاتفاق .

وأضافت ماي - خلال كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني قبيل التصويت اليوم الثلاثاء ،على التعديلات التي أدخلت على اتفاق (بريكست) الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل - إن مجلس العموم كان واضحا بشأن ما الذي لا يريده؛ فإنه لا يرغب في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لأن هذا سيضر بالاقتصاد البريطاني ويعطل حياة المواطنين، ولا يرغب في إجراء انتخابات عامة لأن هذا سيضيع الوقت ويزيد من الانقسام ولن يحل أي من المشاكل التي تواجهها المملكة المتحدة ، كما أنه لا يرغب في إجراء استفتاء ثان على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وتابعت ماي ، أنها تتقبل أن مجلس العموم لا يرغب في الاتفاق الذي وضعته أمامه للتصويت بالشكل الذي هو عليه حاليا، فقد جاءت نتيجة التصويت حاسمة وهي استمتعت لها، (في إشارة إلى التصويت على اتفاق بريكست الذي أجري في 15 من يناير الجاري ورفضه نواب مجلس العموم).

وأكدت ماي أن العالم يعلم الآن ما الذي لا يريده مجلس العموم، ولكن يجب على المجلس أن يوضح ما الذي يريده، موضحةً أن هذا يجب أن يتضمن تكريم نتائج استفتاء 2016 الذي صوت عليه الشعب البريطاني، واستكمال العملية الديمقراطية التي بدأت عندما صوت هذا المجلس بأغلبية على إجراء استفتاء ،ثم صوت لصالح إطلاق المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وشددت ماي على ضرورة التوصل لاتفاق يصلح لهذا البلد وشعبه، ويصلح لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 من بينها جمهورية أيرلندا؛ ما يعني ضرورة الانصات إلى الرسالة التي بعثت بها الشركات الصناعية الكبرى التي توظف ملايين الناخبين البريطانيين، وهي رغبتها في الحصول على فترة تنفيذ، ومنطقة تجارة حرة مع أقرب الأسواق إلى المملكة المتحدة، واحترام الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على أمن المملكة، والاهتمام بكل جزء من المملكة المتحدة من بينها أيرلندا الشمالية.

وأشارت ماي إلى ضرورة التوصل لاتفاق جيد يضع بلادها على الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا؛ مضيفة أن هذا يرغب فيه هذا المجلس وما تريده الحكومة البريطانية وتريده ماي شخصيا والشعب البريطاني كذلك.

وتابعت ماي قائلة: "اليوم لدينا الفرصة لنظهر للاتحاد الأوروبي ما الذي سوف يتطلبه الأمر لتمرير اتفاق خلال هذا المجلس، وما سيتطلبه للمضي للأمام وتجاوز الارتباك والانقسام وعدم اليقين الذي يخيم علينا، والتقدم نحو علاقات وثيقة ومشرقة ومنفتحة التي نريد بنائها ونستطيع بنائها مع أصدقائنا الأوروبيين خلال السنوات المقبلة."