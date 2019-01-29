كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة "الشباب" تتبنى تفجير مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن تفجير بسيارة مفخخة وقع بالقرب من محطة وقود في العاصمة مقديشو اليوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وقال نائب عمدة المدينة محمد عبد الله، في تصريح لتلفزيون محلي، إن مدنيين اثنين قتلا في الهجوم.

وأعلنت حركة "الشباب" لاحقاً مسؤوليتها عن التفجير عبر إذاعة "الأندلس" التابعة لها.

وقال المسؤول الأمني محمد حسن، إنه علم أن سيدة لقيت حتفها في الحادث، كما تم نقل 6 آخرين للمستشفى.

وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب فوق مقديشو، وبدأ رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الضرر.

وتشن حركة "الشباب"، ذات الصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، هجمات بصورة متكررة ضد مسؤولين حكوميين وأجانب وفنادق ومطاعم بالصومال.