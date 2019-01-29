كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين فقدان العينين والأيدي.. تصاعد الاشتباكات بين الشرطة و"السترات الصفراء" بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية و"السترات الصفراء" منذ بدء الحركة عن وقوع العديد من الإصابات، بما في ذلك فقدان العينين والأيدي وإدعاءات بعنف الشرطة.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر من انطلاقها، تحولت حركة "السترات الصفراء" إلى واحدة من أطول الاحتجاجات الاجتماعية وأكثرها عنفًا في تاريخ فرنسا الحديث.

وأُصيب المئات من المحتجين وقوات الأمن منذ انطلاق الاحتجاجات مع إدعاءات بعنف الشرطة بسبب الاستخدام المثيل للجدل للرصاص المطاطي وقنابل الصوت من قبل قوات الأمن الفرنسية.

ووفقًا للأرقام الحكومية، أُصيب 1700 شخص و1000 رجل شرطة ودرك خلال 11 أسبوعًا من الاحتجاجات.

ومن بين الجرحى، هناك 11 شخص أُصيبوا بجروح خطيرة وتُوفي 11 شخصًا حتى الآن. ومعظم هذه الإصابات ناتجة عن حوادث الطرق والحصار في الأيام الأولى من الاحتجاجات. وشددت الحكومة على أنه لا يوجد أي متظاهر قُتل نتيجة لعمل الشرطة.

وقد تُوفي أحد المتظاهرين بسبب نوبة قلبية خلال مظاهرة يوم السبت في باريس والتي تحولت إلى أعمال عنف.

ومن بين المصابين، يُعتقد أن هناك 15 شخصًا تعرضوا لإصابات خطيرة في العين، بما في ذلك ضابط شرطة فقد عينه.

ويعد جيروم رودريجيز، أحد قادة "السترات الصفراء"، من بين هؤلاء الجرحى حيث أُصيب بجروح بالغة في عينه اليمنى في نهاية الأسبوع.

ولكن، أدعت مصادر أخرى أرقامًا مختلفة. فقد أعلنت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية أن عدد أعضاء "السترات الصفراء" وبعض الصحفيين الذين أصيبوا بجروح خطيرة وصل إلى 109 أشخاص، بينما قدرت الجمعية الخيرية ضد العنف الحكومي "لننزع سلاحهم" العدد بـ124.

كما ذكرت الجمعية أن إجمالي عدد الجرحى أعلى بكثير من إحصاءات الحكومية، حيث يتراوح بين 2000- 3000 شخص.

ويحظر على الشرطة تصويب الرصاص على وجوه الناس، ولكن كما ذُكر من قبل، فإن ما لا يقل عن 12 شخصًا قد عانوا من إصابات خطيرة في العين بما في ذلك فقدان البصر الدائم، من خلال الرصاصات المطاطية. ولم تتوفر إحصائيات الغاز المسيل للدموع خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن على سبيل المثال أثناء الاحتجاج الفردي في باريس في الأول من ديسمبر، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع 10 آلاف مرة، مرة واحدة لكل متظاهر، وفقا لأرقام الشرطة. وبحسب ما ورد، فقد أربعة أشخاص جزء من أيديهم نتيجة لاستخدام القنابل اليدوية.

وبشكل عام ، تم اعتقال أكثر من 5000 متظاهر من قبل الشرطة منذ بدء الحركة ، وقد أدين أكثر من 4000 شخص بتهم ارتكاب جرائم وأكثر من 200 سجين ، مع تزايد أعداد كل أسبوع ، وفقاً لمجموعة من الأكاديميين ضد عنف الشرطة.