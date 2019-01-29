كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري: الأسبوع الحالي "حاسم" في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن "الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في جهود تشكيل حكومة جديدة"، مضيفاً أنه "يشعر بتفاؤل حذر"، وذلك وفقاً لبيان صدر من مكتبه.

وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو، مما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون، والذي يعاني اقتصاده من الركود.