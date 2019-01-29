كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري: الأسبوع الحالي "حاسم" في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الحريري في كلمة له، أمس الإثنين، إن "لبنان أمام فرصة وتحديات"، مضيفاً "علينا أن نشكل حكومة تقوم بالإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: الأسبوع الحالي "حاسم" في تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.