كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 قادة من داعش غربي الأنبار بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 6 قياديين في تنظيم داعش الإرهابي مرتبطين بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، جراء ضربة جوية، نفذتها الطائرات المقاتلة العراقية في صحراء الركبة غربي الأنبار، بحسب ما أفاد به مصدر في الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر، وفق "وكالة الأنباء العراقية"، إن "طائرات مقاتلة عراقية، وبناءً على معلومات استخباراتية، قتلت 6 قياديين في تنظيم داعش الإرهابي أثناء تحركاتهم بسيارات رباعية الدفع في صحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر، أن "القادة الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم بالطائرات مرتبطين بزعيم التنظيم المجرم أبي بكر البغدادي، وأشرفوا على تفجير عشرات السيارات المفخخة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".