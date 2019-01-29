كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 قادة من داعش غربي الأنبار بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المصدر، أن "القادة الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم بالطائرات مرتبطين بزعيم التنظيم المجرم أبي بكر البغدادي، وأشرفوا على تفجير عشرات السيارات المفخخة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".
وأشار إلى أن "الإرهابيين متهمين أيضاً بالهجوم على أحد المخافر العراقية على الشريط الحدودي مع السعودية واغتيال وجهاء ومسؤولين في الرطبة".
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